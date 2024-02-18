أوامر بنقل الحجاج المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع مجانا

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير قطاع الشؤون الدينية يوسف بلمهدي بالتحضير الأمثل لموسم الحج لسنة 2024.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد قرّر رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، أن تتكفل الدولة، مجّانا، بنقل حجاجنا الميامين المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة، في الولايات.