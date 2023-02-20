أوامر رئاسية بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة وفق مخطط مدروس بدقة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الإثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء، بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة غير الشرعية، وفق مخطط مدروس بدقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن المخطط يحضّره الولاة، ثمّ يرفعونه إلى وزير الداخلية، للبتّ فيه نهائيا، بعد استنفاذ كل سبل التسويات الإدارية القانونية.

وشدد الرئيس تبون، في السياق ذات صله، على أن لا تكون عمليات هدم السكنات المأهولة، خلال فصل الشتاء.

للإشارة، ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، وعروضا تخص التدابير المتخذة للتموين، خلال شهر رمضان الكريم، تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم، ومشاريع تطوير شبكات السكك الحديدية.