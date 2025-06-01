أوامر رئاسية بإثراء النصوص والآليات القانونية للهيئتين المكلفتين بالاستيراد والتصدير

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإثراء النصوص والآليات القانونية للهيئتين المكلفتين بالاستيراد والتصدير حتى تكون مدروسة وصالحة لعقود.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فإن الرئيس تبون يشرف شخصيا على مرافقة إنشاء الهيئتين خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد في الأيام القادمة.

وأوضح المصدر ذاته، أن إنشاء الهيئتين سيحدث قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد سابقا.

وأمر رئيس الجمهورية بتحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تقنين الاستيراد.

وشدد الرئيس على ضرورة التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والبنوك والبنك المركزي والجمارك لمراقبة ذكية وهادفة وناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية.

كما أمر رئيس الجمهورية باستحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد منها تعاونيات الشراء الجماعي تسمح بتوضيح الرؤية في عمليات الاستيراد، بالاضافة إلى مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل بالغ، والأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي، بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية.

وكلّف الرئيس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديين المستوردين، مهما كانت المنتجات المُراد استيرادها.