أوامر رئاسية بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء، وحصر ما لم يتم تطبيقه منها.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه “إثر المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور ومراسيم في قطاعي الخارجية والطاقة, أسدى الرئيس عدة أوامر وتوجيهات عامة, حيث أمر بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء وحصر ما لم يتم تطبيقه منها”.

كما أمر بـ”تحديد أجل أقصاه شهر واحد للجان مراقبة تنفيذ هذه القرارات, على أن تكون الاستعجالية منها على رأس الأولويات”.

من جهة أخرى, أمر رئيس الجمهورية وزراء الداخلية والأشغال العمومية والنقل بـ”إعداد مخطط وطني, لاسيما في البلديات النائية والولايات المستحدثة مؤخرا, للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية”.

وأمر أيضا وزير السياحة بـ”تشجيع السياحة الحموية عبر ربوع الوطن, بتوصية طبية من قبل المختصين”.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء, “نصب رئيس الجمهورية مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير, مكلفا إياها بإعداد ورقة طريق لتنظيم مجال الرقمنة في الجزائر”.