أوامر رئاسية بإدخال المزيد من التسهيلات للوكالة المتخصصة في منح العقار الصناعي الموجه للاستثمار

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وذلك بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فيكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي.

والمحافظة عليها، وتسييرها، ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تسرّع الاستثمار.

وترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون، ينظم النشاطات المنجمية.

وعروضا تخص فتح رأسمال بنكين عموميين، وشروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى تقييم عملية تعويض البحارة الصيادين.