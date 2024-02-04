أوامر رئاسية بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة التصور الخاص بالمزارع النموذجية بصفة تجعل منها ذات مردودية في عجلة الإنتاج الوطني.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتغيير ماهِيَةِ المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها، وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس أيضا بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني، خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقوليات.