أوامر رئاسية بإرجاء مشروع قانون التأمينات

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء، بإرجاء مشروع قانون التأمينات لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدقّ. حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان المتضمن نتائج الإجتماع، بأن الرئيس تبون أمر بإرجاء مشروع قانون التأمينات لإعادة دراسته وتنظيم أدق وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد الرئيس أن مجال التأمين، يتعلق بشكل وثيق بالسيادة الوطنية، وأنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أيّ ثغرات، تفاديا للأساليب المستعملة في المرحلة الماضية، على حساب الخزينة العمومية.

كما أمر الرئيس تبون بضرورة المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين، وإيلاء الأهمية القصوى للخدمات، وليس لجمع الأموال بالأساليب السهلة والربح السريع، بالاضافة إلى توسيع مجالات التأمين لتشمل تخصصات أخرى.

وشدد الرئيس في الآخير على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية بالنسبة لملاك شركات التأمين.