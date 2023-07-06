أوامر رئاسية بإزالة كل آثار الفيضانات خلال 20 يوما

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات للسلطات المحلية لتيبازة تقضي بـ”وضع كل الوسائل اللازمة لرفع مخلفات الفيضانات”. “التي ضربت بعض بلديات هذه الولاية”.

كما أكد رئيس الجمهورية خلال زيارته التفقدية في الولاية، أن كل الصلاحيات في هذا المجال ستمنح لهم. من أجل بلوغ هذا الهدف.

ووجه الرئيس بضرورة إزالة كل آثار الفيضانات في آجال لا تتعدى 15 إلى 20 يوما. داعيا إلى الاستعانة بالشركات المحلية لرفع الأوحال، تجسيدا لمبدأ راحة المواطن.

كما وجه تعليمات بضرورة “التكفل بالصيادين الصغار المتضررين من هذه الفيضانات”.