أوامر رئاسية بإصلاح منظومة التعليم العالي وعصرنة الخدمات الجامعية

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، توجّه الجزائر نحو تعزيز الدراسات العليا والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، أسدى الرئيس تبون تعليمات بالعمل على الرفع أكثر من نسبة التوجّه نحو التخصصات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

مع ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عميق وعصرنة الخدمات الجامعية.

ومنح الجامعة الدور الريادي كقاطرة للاقتصاد الوطني، من خلال مرونة إضافية لولوج اقتصاد المعرفة ومواكبة التحولات الاقتصادية، عبر العالم، لتساهم الجامعة في خلق الثروة وتكريس المنافسة وحرية الابتكار والإبداع.

بالإضافة الى إيلاء أهمية كبرى للمدارس الجامعية العليا، بخلق آليات تكوين ناجعة، واعتماد نظام السنوات التحضيرية، قبل التخصص، بهدف رفع مستوى النوعية العلمية للطلبة المتخرجين.