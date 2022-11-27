أوامر رئاسية بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، وفق مخطط عصري، بمعايير عالمية.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بنشيط الملاحة الجوية، في مختلف مطارات الوطن، باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركة الطيران.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد رئيس الجمهورية على التحضير لإنهاء عملية اقتناء الطائرات، في أقرب الآجال، في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في الملف.

وفي الآخير، أمر الرئيس بالعودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية، لما قبل وباء كوفيد، مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية، ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت.