أوامر رئاسية بإعادة النظر في نظامي التكوين الجامعي “LMD” و”الكلاسيكي”

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإعادة النظر في نظامي التكوين الجامعي “أل أم دي” والكلاسيكي. وذلك وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، على أن تقدّم المقترحات في حينها، إلى مجلس الحكومة، ثم ترفع إلى مجلس الوزراء.

ويأتي هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بتعزيز الانسجام المسجل، بين قطاعي التعليم العالي والمؤسسات الناشئة، مثمنا توحيد الجهود، خدمة للاقتصاد الوطني.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن الإصلاحات، تتضمن أيضا، مراجعة في نظام الخدمات الجامعية، من حيث الكيف والكمّ.

وأمر الرئيس تبون، بفتح المجال للجامعات الخاصة، وفق معايير ومقاييس عالمية، بما فيها المنشآت، مع إمكانية تمويل بنكي لتجسيدها.

كما شدد الرئيس على وضع بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية، لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية، بصفة آلية لحامليها من الجزائريين، لتسهيل عودة الكفاءات، والاستفادة من تكوينها العالي، وخبرات طلبتنا وأساتذتنا القادمين، من الخارج.