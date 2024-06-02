أوامر رئاسية بإعداد استراتيجية متكاملة تضمن كل مراحل تصدير المنتوجات الجزائرية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإعداد استراتيجية متكاملة تضمن كل مراحل تصدير المنتوجات الجزائرية خاصة مع تزايد الشركات الناشطة في هذا المجال.

ويأتي هذه خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين كلف رئيس الجمهورية الحكومة بإعداد دراسة علمية اقتصادية جديدة لجدوى ونجاعة تصدير بعض المنتوجات إلى الخارج.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة أيضا بإعداد تصور شامل لاستراتجية تسيير جديدة للموانئ تقدم أمام مجلس الوزراء في أقرب وقت.