أوامر رئاسية بإعداد قانون أساسي للأئمة يتضمن مراجعة الأجور

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإعداد قانون أساسي للأئمة يتضمن مراجعة الأجور.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بفتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد،

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس وزير الداخلية بالتنسيق مع الولاة بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات، أو من خلال التجمعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم.