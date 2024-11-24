أوامر رئاسية بإعداد مخططات عمل قطاعية والتنفيذ الميداني لها “بالسرعة القصوى”

ذكّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة الجديدة، بأهمية الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وتاما.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمير الرئيس تبون بإيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان، بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية.

كما أمر الرئيس أعضاء الحكومة أيضا بإعداد مخططات عمل قطاعية يتم عرضها أمام مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء، تباعا للشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني.