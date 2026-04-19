أوامر رئاسية بإعداد مخطط تسيير جديد لقطاع الري وتعزيز الأمن المائي

كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الري الجديد بتحضير مخطط تسيير جديد لقطاع المياه الحيوي، بما يضمن الارتقاء به لتحقيق أمن مائي طويل المدى، كهدف سامِ ضمن برنامج رئيس الجمهورية.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، أمر الرئيس تبون، بتجديد وتحيين نظام اليقظة في القطاع ليكون فعّالا وناجعا، قادرا على تقديم التشخيص والحلول في آن واحد، وبالسرعة القصوى أمام أيّ طارئ، ليبلغ القطاع مستوى طموح المواطنين خدمةً لهم.