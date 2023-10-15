أوامر رئاسية بإعداد مخطط شامل لإستغلال تقنية الأقمار الاصطناعية للتزود بالأنترنت

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بضرورة مواصلة العمل لتحقيق مزيد من الجودة والنوعية في التدفق والربط بالأنترنت.

وذلك لرفع مستوى الخدمات في قطاعات حيوية، على غرار التعليم العالي والتربية والمالية والبنوك، ومجالات اقتصادية أخرى.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أكد الرئيس تبون على أهمية توفير حماية قصوى لشبكة الربط بالأنترنت ومراعاة مسألة الأمن السيبراني.

والتفكير بجدية من الآن فصاعدا، في استغلال تقنية الأقمار الاصطناعية للتزود بخدمة الأنترنت، مكلفا وزير القطاع بإعداد مخطط شامل حول هذه العملية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، خصّص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، وعروض تتعلق بقطاعات الداخلية، التعليم العالي، الفلاحة، البريد والمواصلات والأشغال العمومية.