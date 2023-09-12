اسدى الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم، أوامر رئاسية بإعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن الدولة ستتحمل الدولة أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية بالبلديات الفقيرة والضعيفة.

هذا وأمر الرئيس تبون بدفع منحة التمدرس، على الأقل شهرا، قبل تاريخ الدخول المدرسي ابتداء من السنة المقبلة

كما شدد، على إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة.

بالإضافة الى تحميل الولاة ابتداء من الموسم المقبل مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم.

وأضاف ذات البيان، بأن الرئيس تبون أمر بالإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بعملية الإطعام.

كما تم اسداء تعليمات رئاسية باستحداث صندوق للتضامن، يشرف عليه قطاع التضامن الوطني يتكفل حصرا بالعملية التضامنية المدرسية خصوصا منحة التمدرس.