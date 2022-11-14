أوامر رئاسية باستحداث تخصص جامعي جديد لتكوين الطلبة في ميدان تحلية مياه البحر

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه إجتماع لمجلس الوزراء، باستحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر.

و بشأن إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه، ثمن الرئيس تبون كل المجهودات المبذولة، من مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية الأمن القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، من تذبذب وشحّ، في الموارد المائية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس تبون استحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، من تقدم في هذا المجال الحيوي، حيث إن الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، يوميا، وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان.

وفي هذا السياق، عبّر الرئيس عن شكره، لكل الإطارات التي ساهمت في هذه النقلة النوعية، من أجل توفير مياه الشرب للمواطن.

وللإشارة، كانت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء الماضي برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان قد درست مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية الـمياه وتنظيمها وسيرها. ويأتي مشروع هذا النص تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الـموارد الـمائية غير التقليدية.