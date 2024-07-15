أوامر رئاسية باستحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى متخصصة في تهيئة الموانئ

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الأشغال العمومية، بالتنسيق مع الوزير الأول، باستحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، متخصصة في تهيئة الموانئ.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون باستحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، متخصصة في تهيئة الموانئ، مع توسعة ميناء جن جن بجيجل، للعب دور محوري في المتوسط، وتسريع توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكك الحديدية، لنقل وتسويق الفوسفات المدمج، انطلاقا من بلاد الهدبة وصولا إلى عنابة.

كما أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لمخطط وطني، لتوسيع عدد من الموانئ بما يُحسّن نشاطها.