أوامر رئاسية باستحداث ملحقات لكليات الطب.. وهذه شروط الالتحاق بها

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن توفير التأطير اللازم ضروري للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بأن يكون الالتحاق بملحقات كليات الطب وفق الضوابط والشروط ذاتها المعتمدة في الكليات المركزية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل ولوج طلبة التخصصات العلمية وتخفيف الضغط على الكليات المركزية من جهة وتحسين نوعية التكوين من جهة ثانية.