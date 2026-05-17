أوامر رئاسية باستغلال إمكانيات الجزائر البترولية لإنتاج البلاستيك

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات تقضي بضرورة استغلال الإمكانيات البترولية التي تزخر بها الجزائر من أجل انتاج البلاستيك، قصد تقـليــص فـاتــورة الاستيراد.

وذاك من خلال مضاعفة العمل والجهود، في مجال البتروكيماويات بهدف خلق نسيج صناعي متكامل، يكون في مستوى خبرة الجزائر في مجال المحروقات.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنن الهدف الأسمى في هذا المجال هو تبوّؤ الجزائر صدارة البلدان المنتجة لهذه المواد وعلى رأسها الهيليوم.

كما وجّه الرئيس بأن تحوز شركةُ (فرتيال) الجزائرية الحصريةَ، في استغلال خامِّ الفوسفات المركّز كمرحلة أولى، باعتبارها من النسيج الصناعي لقطاع المناجم.