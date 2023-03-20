أوامر رئاسية بالابتعاد عن التقشف في توفير المواد الأساسية للمواطنين خلال رمضان

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة، بمزيد من الضبط والتنظيم وخصوصا في المدن الكبرى، فيما يتعلق بالتموين، تفاديا لأي شكل من أشكال التذبذب والمضاربة.

ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بالابتعاد عن التقشف، في توفير المواد الأساسية للمواطنين، والعمل تدريجيا على التوجيه نحو نمط استهلاكي صحي، للفرد الجزائري.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس، في الأخير بتأجيل وإثراء النقاش للعرض المتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب ومحطات تحلية مياه البحر، لاجتماع مجلس الوزراء المقبل، لتمكين وزير الري الجديد من الملف وتحيين معطياته.

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