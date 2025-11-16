أوامر رئاسية بالتحضير لرفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة

أمر رئيسُ الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزيرَ المالية بالشروع في التحضير لمشروع رفع الحد الأدنى للأجور ومراجعة منحة البطالة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ومن جهة أخرى، شدّد الرئيس تبون على ضرورة المراقبة الدائمة والمستمرة للساحات والفضاءات العمومية، من الناحية الأمنية والنظافة، في مختلف ولايات الوطن، مؤكداً إلزام أصحاب مركبات وسائل النقل العمومية والخاصة بمراعاة شروط النظافة، لا سيما في الجزائر العاصمة والولايات ذات الطابع السياحي.