أوامر رئاسية بالتشدد قانونيا ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ

امر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بالتشدد قانونيا ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فيجب تكريس الاحترام التام والصارم لمبدأ مجانية الشواطئ عبر كل السواحل الجزائرية.

وحسب ذات البيان، فلقد امر الرئيس تبون بتنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار في هياكل سياحية جديدة ، خاصة بالمناطق الساحلية التي تعرف نقصا في هذه الهياكل، وتتوفر بها الشروط السياحية الطبيعية.

كما اسدى تعليمات بترشيد الأسعار في المنشآت السياحية، لجعلها في متناول العائلات الجزائرية لتقوية السياحة الداخلية.