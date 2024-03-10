أوامر رئاسية بتحديث منظومة تسيير الصيدليات المركزية وعصرنتها

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة والعمل على تجنب أيّ تذبذب مستقبلا، في الأدوية خاصة أدوية مرضى السرطان.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بتحديث منظومة تسيير الصيدليات المركزية وعصرنتها وفق نظام يقظة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شدد الرئيس على ضرورة التحلي بالصرامة اللازمة، مع كل المتعاملين المتعاقدين مع المؤسسات الصحية للوفاء بالتزاماتهم إزاء تزويد السوق الوطنية.

كما أمر بضرورة العمل وفق مخطط إعلام واتصال استباقي لأي تذبذب قد يسجل بهدف اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يضيف المصدر نفسه.