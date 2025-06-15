أوامر رئاسية بتحقيق نتائج في موسم الحصاد والدرس لسنة 2025

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتحقيق نتائج في موسم الحصاد والدرس لسنة 2025 أعلى بكثير من تلك المسجلة في الموسم الماضي.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، إذ أمر الرئيس تبون بعقد اجتماع تقييمي دقيق بعد نهاية الحصاد بخصوص النتائج المحصلة والمجهودات المبذولة من فاعلي القطاع.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس أيضا بإعادة تجديد وضبط أكبر للهيكل التنظيمي لمخططات القطاع الفلاحي.

وأوضح الرئيس تبون أن هذا الضبط يشمل مختلف المديريات الفرعية مع إبراز أصحاب المجهودات الميدانية الحقيقية لا أصحاب الاستعراض الفخري.