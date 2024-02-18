أوامر رئاسية بتحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحويل المزارع النمودية إلى وحدات انتاجية تابعة للدولة.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فإن الوحدات الإنتاجية تكون متخصصة في ثلاثة أصناف، ويتعلق الأمر بالبقوليات، والبذور الزيتية، والأشجار الزيتية.

وثمّن الرئيس المجهودات التي يبذلها الخواص في قطاع الفلاحة، مؤكدا أن الفضل الأول في رفع الإنتاج وتنويعه وأخذ المبادرات، يعود إليهم.

كما شدّد الرئيس تبون على أن التحلي بذهنية جديدة شرط أساسي لتحقيق ثورة في قطاع الفلاحة.

وأمر رئيس الجمهورية، بتحديد الأهداف بدقّة مع تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح، وتحفيزهم خاصة في شُعب البقوليات. بالاضافة إلى تشجيع وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير النشاط الزراعي وتعميم نموذجها.

كما أمر الرئيس بالابتعاد الكليّ عن تسييس القطاع ودمجه أكثر في التقنية بدل التسيير الإداري والبيروقراطي.