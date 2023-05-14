أوامر رئاسية بتحويل المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية والنباتية

أوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، أن نتائج هذا التصور (حول المزارع النموذجية) لم ترق إلى طموحات الدولة التي كانت مسطرة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أمر الرئيس تبون بإعداد رؤية جديدة عميقة، في غضون شهر واحد، تقدم رؤية شاملة، تبرز دورها الجديد وإطارها القانوني، الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها.

وذلك عبر كامل مناطق الوطن، بناء على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة.

كما اسدى الرئيس تبون تعليمات بأن تتحول المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية، والنباتية، كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة، ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.