أوامر رئاسية بتخصيص مجلس وزاري خاص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2024

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتخصيص مجلس وزاري خاص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2024 بالدقة اللاّزمة، على أن يتضمن المشروع كل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات مجلس الوزراء، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، وكذا الحفاظ على سيادة البلاد بعدم اللجوء إلى الاستدانة.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أكد الرئيس تبون على أولوية تنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لتحريك اقتصاد البلاد، مع مراعاة التقلبات التي يشهدها العالم في هذه الظروف.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد الرئيس بأن مشروع قانون المالية 2024 يجب أن يصون القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ما تعرفه الأسواق الدولية من ارتفاع للأسعار، نتيجة اتساع دائرة اللاستقرار في العالم.