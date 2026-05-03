أوامر رئاسية بتسريع تنفيذ اتفاقيات التعاون مع النيجر وتشاد

في إطار متابعة اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع دولتي النيجر وتشاد، شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، على ضرورة ترقية الشراكة إلى مستويات أوسع وأكثر فعالية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الجزائر وهذين البلدين الشقيقين.

وبخصوص الشراكة بين الجزائر والنيجر، وجه رئيس الجمهورية بالعمل على تنويع مجالات التعاون لتشمل القطاعات ذات الأولوية. مع التأكيد على أهمية تحقيق منفعة متبادلة.

كما أمر بضرورة الانتهاء من إنجاز محطة إنتاج الطاقة خلال ثلاثة أشهر، معتبرا ذلك إنجازا مهما يعكس الأهمية التي توليها الجزائر لهذا التعاون من حيث السرعة والجودة في التنفيذ.

كما شدّد رئيس الجمهورية على استعداد الجزائر لتعميق الشراكة مع النيجر في مجالات أخرى، لا سيما التنقيب واستغلال النفط. تجسيدا لبعدها الإفريقي وحرصها على دعم التعاون جنوب-جنوب.

وفي السياق ذاته، دعا إلى تعزيز آليات المتابعة والتنسيق الدائم لضمان التنفيذ الفعلي والناجع للالتزامات. من خلال تكثيف الزيارات الوزارية واستحداث قنوات اتصال جديدة، إلى جانب إطلاق شراكة إعلامية مشتركة لمرافقة المشاريع الثنائية الواعدة.

أما بخصوص التعاون بين الجزائر وتشاد، فقد شدّد رئيس الجمهورية على تقوية مختلف مجالات التعاون وإقرار مشاريع اقتصادية جديدة،.خاصة في مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء والاستكشافات النفطية. كما أمر بالإسراع في إنشاء مصنع للإسمنت بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون طن سنويا.

وفي السياق نفسه، تقرر التكفل الفوري بإنجاز مقطعين من الطريق العابر للصحراء بمؤسسات جزائرية. لاستكمال الجزء المتبقي منه داخل التراب التشادي، بما يساهم في دعم الربط البري ورفع حجم التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.