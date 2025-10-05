أوامر رئاسية بتعميق دراسة إنشاء خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر

تطرّق اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد إلى مشروع إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر.

إذ أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ تعميق دراسة إنشاء هذه المحطات، مع الأخذ بعين الاعتبار الولايات التي تشهد تذبذبا في التوزيع.

وحسب بيانٍ لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس تبون أيضًا بإعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافات السكانية العالية، التي تعرف شحًّا في سقوط الأمطار، لا سيما في ولايات الهضاب العليا.