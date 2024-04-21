أوامر رئاسية بتعميق دراسة القانون الأساسي للأسلاك الطبية وشبه الطبي

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بتعميق دراسة القانون الأساسي للأسلاك الطبية وشبه الطبي.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد. حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع.

وجاء في البيان، “أن رئيس الجمهورية أكد على الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني، ما يفرض إيلاء مكانة خاصة لهذا القطاع تشمل الحماية والتقاعد ومِنَحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل، حيث إن القانون الأساسي لا يعني التركيز فقط على الجوانب المالية.”

وفي هذا الاطار، “أمر الرئيس تبون بإعادة دراسته في مجلس الحكومة”. يضيف المصدر نفسه.