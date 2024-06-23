أوامر رئاسية بتعميق دراسة مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب البلاد

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعميق دراسة مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب البلاد.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس بتعميق دراسة هذا المشروع على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الإنجاز مرحليا وحسب الأولويات، بالاضافة إلى دراسة إمكانية تقوية الشبكة الكهربائية في كل من بشار، أدرار، ورقلة وعين صالح، ريثما يتم ربطها بالشمال، وذلك نظرا لزيادة احتياجات مناطقنا الجنوبية للكهرباء خاصة في فصل الصيف، وكذا توسّع النشاطات الاقتصادية بجنوبنا الكبير.

كما وجّه رئيس الجمهورية وزير الطاقة باعتماد تقنية مدّ خطوط الكهرباء، في باطن الأرض، بدلا من الأعمدة، لا سيّما في المدن، تعزيزا للأمان من التأثيرات الطبيعية وتفاديا للخسائر.

وأمر رئيس الجمهورية بتضمين هذا المشروع، مخطط تموين خطوط السكك الحديدية بالكهرباء، والمُزمع وضعها عبر مختلف المشاريع في جنوبنا الكبير، وكذا الاستثمارات الفلاحية.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، تبعه عرض التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة، بالإضافة إلى محتوى عرض مشترك حول التدابير المتخذة لعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني وبالهاتف النقال.