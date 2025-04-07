أوامر رئاسية بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بإطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف النقال

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بإطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف النقال.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، والمتضمن نتائج الاجتماع، فقد أكد الرئيس تبون أن تعميق الدراسات يهدف إلى أن تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية والمالية.

كما يهدف تعميق دراسات إطلاق الجيل الخامس أيضاً إلى تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين. يضيف المصدر ذاته.