أوامر رئاسية بتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على ضرورة تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل شريط الساحل الجزائري.

وذلك كمخطط استراتيجي خصوصا أن تكنولوجيا التحكم في المحطات تحلية مياه البحر أصبحت جزائرية خالصة،

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقلد اسدى الرئيس تبون تعليمات بضمان توزيع المياه باستمرار وبحكمة أمام حالة تذبذب التساقط السائد وطنيا ودوليا.

بالإضافة الى مراجعة مخططات تسيير توزيع المياه بما يوافق التوزيع العادل للماء الشروب بين الأحياء وضمن رزنامة معقولة.

وأضاف ذات البيان، ان رئيس الجمهورية أمر باستخدام أحدث التكنولوجيات لتنظيم استهلاك المياه بهدف الحفاظ على هذه المادة الحيوية.

هذا وشكر الرئيس تبون في آخر العرض، وزيري التعليم العالي والتكوين المهني، على تكوين المهندسين والتقنيين في مجال تحلية المياه، للرفع من قدرات التحكم البشرية، في المحطات.

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