أوامر رئاسية بتوظيف 12 ألف أستاذ رياضة

ثمن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خطوة الإعداد لمخطط قاعدي حقيقي للرياضة المدرسية لفتح آفاق جديدة أمام النشء كخزان للنخب الرياضية.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون ببدء توظيف 12 ألف أستاذ متخصص متخرج لتأطير الرياضة المدرسية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس باستحداث مديرية عامة للرياضات المدرسية في قطاع التربية الوطنية.

كما أمر رئيس الجمهورية أيضا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة أمجاد الرياضة الجامعية بإطلاق بطولات الرياضات الجماعية ما بين الجامعات والأحياء الجامعية.

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