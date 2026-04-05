أوامر رئاسية برفع إنتاج محطة نزع الأملاح بعين صالح لضمان تزويد تامنغست بالمياه

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص إنجاز محطة لنزع الأملاح بولاية عين صالح، بضرورة مراعاة النظرة الاستشرافية المرتبطة بزيادة الكثافة السكانية مستقبلاً، ورفع حجم الإنتاج المقرر لهذه المحطة التي ستزود ساكنة ولاية تامنغست بالمياه الصالحة للشرب.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على الحرص على متابعة تقديم أحسن الخدمات للمواطنين في مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب. بالنظر إلى تنوع مصادر التموين لهذه المادة الحيوية. لا سيما الدور الهام الذي أصبحت تضطلع به محطات تحلية مياه البحر على المستوى الوطني لضمان الأمن المائي.