أوامر رئاسية بضرورة الإهتمام بالسياحة الداخلية

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية، من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية لمستوى تطلعات العائلات الجزائرية.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين أسدى توجيهات وتعليمات لإنعاش قطاع السياحة، تمثلت فيمايلي:

– الاهتمام بالسياحة الداخلية، من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية لمستوى تطلعات العائلات الجزائرية.

– ترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا.

– مراجعة سياسة الأسعار الحالية، لخلق تنافسية حقيقية بين المستثمرين.

– إشراك الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في التعريف بالمنتجات التقليدية الوطنية والترويج لها، بما في ذلك تخصيص فضاءات لإقامة معارض دائمة.

– تنظيم الصناعات التقليدية وفق المعايير الدولية، لضمان جودة المنتوجات التقليدية وأصالتها.