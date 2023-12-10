أوامر رئاسية بضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن واستقرار الأسعار

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بتحقيق التوازن في الأسواق الوطنية.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بالحرص على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء والبقول الجافة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد رئيس الجمهورية أيضا على تحقيق التوازن في الأسواق الوطنية بتقديم تصور ودراسة دقيقين لاحتياجات السوق الوطنية تفاديا لأي تذبذب وحفاظا على استقرار الأسعار.