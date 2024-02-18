أوامر رئاسية بمباشرة عمليات حفر الأبار والتنقيب عن المياه الجوفية بعدة ولايات

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات استثنائية بالنسبة لولاية البويرة، تتمثل في مباشرة عمليات حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية، بأحدث التقنيات والمعدات لأول مرة منذ الاستقلال في منطقة الزبربر.

كما أسدى الرئيس تبون تعليمات، بتسريع عمليات استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية بمنطقة القطراني ببشار، كي تكون قابلة للاستغلال الصيف القادم.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد وجه الرئيس عبد المجيد تبون تعليمات لوزير القطاع بمتابعة حثيثة لمدى تقدم إنجاز محطات تصفية مياه البحر، على المستوى الوطني، مُثمّنا التقدم المُحرز، وطنيا، في نسبة تصفية المياه المُستعملة.

ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.