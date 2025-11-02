أوامر رئاسية بمتابعة مشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الوطن وتوجيه فائض الطاقة نحو التصدير

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بـ المتابعة الحثيثة لمشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الوطن، نظرًا لدوره الاستراتيجي في تحسين نوعية الخدمات.

كما وجّه بتوجيه فائض الطاقة الكهربائية نحو التصدير، سواء نحو أوروبا أو إفريقيا.

وجاءت هذه التوجيهات عقب عرض قدَّمه وزير الطاقة والطاقات المتجددة تضمّن إنجازات كبيرة، منها ربط 100432 مستثمرة بالكهرباء. وتزويد المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية مع شركاء الجزائر بالكهرباء والغاز. كمشروع “بلدنا” القطري، وسيفيتال الجزائري، ومشروع “بي أف” الإيطالي، وفق الآجال المتفق عليها تذليلًا للصعوبات.