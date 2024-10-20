أوامر رئاسية بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني للمواطن

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الفلاحة بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني للمواطن.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني للمواطن.

وذلك من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها. يضيف المصدر نفسه.

كما أمر الرئيس الحكومة بتوخي أعلى درجات الحذر ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، أولوية الأولويات.