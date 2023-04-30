أوامر رئاسية بمراجعة معاشات التقاعد سنويا في الفاتح من كل ماي

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، بمراجعة معاشات التقاعد سنويا في الفاتح من كل ماي.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإنه في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين، وإلى جانب الزيادات السابقة التي أقرها الرئيس، للمتقاعدين، وافق مجلس الوزراء على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من الفاتح ماي، وذلك على النحو الآتي:

5 بالمائة بالنسبة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري

4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار جزائري، ويقل أو يساوي 50 ألف دينار جزائري.

3 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار جزائري.