أوامر رئاسية بمنع استيراد الرخام الجاهز

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بمنع استيراد الرخام الجاهز، والسماح فقط باستيراد الرخام الخام، إلى غاية آخر جويلية، دون أن يفضي هذا الإجراء إلى خلق الندرة.

ويأتي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين شدد الرئيس تبون على تشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في هذا المجال وتطويره بأحدث التكنولوجيات.

كما أمر الحكومة بتشجيع أكبر لكل مبادرات الابتكار والإبداع في كل المجالات مهما كان وزن مساهماتها في توفير مناصب الشغل وحاجيات المواطنين، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيات الحديثة.

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