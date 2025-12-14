أوامر رئاسية بمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء وتوقيف رؤساء البلديات المخالفين

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على عدم تنفيذ أي عملية هدم للبنايات غير القانونية في فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث أصدر توجيهات تمنع تنفيذ أي عمليات هدم للسكنات غير القانونية خلال فصل الشتاء. مع التأكيد على التوقيف الفوري لرؤساء البلديات الذين يلجؤون إلى هذا الإجراء التعسفي في عز الشتاء، دون مراعاة القوانين الجزائرية المعمول بها والأعراف الدولية.

وأكدت التوجيهات على ضرورة سهر ولاة الجمهورية على أن تنفَّذَ مثل هذه العمليات فقط وفق الأطر القانونية المحددة، بما يضمن احترام القوانين وحماية المواطنين.