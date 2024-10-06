أوامر رئاسية بوجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر رئيس الجمهورية بالعمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس بمراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية.

كما أسدى الرئيس تعليمات رئاسية بتشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص من خلال المدارس المتخصصة خصوصا في مجال العلوم الدقيقة.