أوامر رئاسية للولاة لخلق مناصب الشغل

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الولاة، بدعم الاستثمار مهما كان حجمه، لخلق مناصب شغل.

ووجّه الرئيس تبون، الولاة، في كلمة ألقاها خلال لقاء الحكومة مع الولاة، إلى تخصيص مساحات للنشاطات المهنية الصغيرة من أجل خلق فرص عمل لأصحاب الحرف.

كما شدّد رئيس الجمهورية، على كل المسؤولين المحليين احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين وخاصة الشباب منهم للاستماع لانشغالاتهم.

وشكر بالمناسبة، كل من ساهم في خلق مؤسسات ناشئة منها الجامعة والقطاعات الحكومية وآليات التضامن مع المرأة الريفية.

ولفت الرئيس تبون، إلى أن الانعاش الاقتصادي رهان أساسي نسعى لكسبه بالاعتماد على ما تزخر به بلادنا من مقدّرات.