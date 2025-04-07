أوامر رئاسية لوزير الفلاحة بتدقيق إحصاء المنتوج الفلاحي خاصة المواشي وبساتين النخيل والزيتون

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أن الإحصاء العام للفلاحة يكتسي أهمية بالغة لاتخاذ أنسب القرارات لعصرنة القطاع.

يأتي هذا خلال اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إذ أكد أن الإحصاء العام للفلاحة هدفُه عصرنة القطاع وتعزيز دوره الاستراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، والمتضمن نتائج الاجتماع، فقد وجه الرئيسُ وزيرَ الفلاحة لتدقيق إحصاء المنتوج الفلاحي بكل فروعه، ليشمل أيضاً رؤوس المواشي بأصنافها وتوزيعها وطنياً.

كما وجه رئيسُ الجمهورية وزيرَ الفلاحة حول مدى تقدم نسبة المساحات المسقية وعدد الأشجار المثمرة بأنواعها، خاصة أشجار الزيتون والنخيل عبر التراب الوطني. يضيف المصدر ذاته.