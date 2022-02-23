أوامر صارمة من وزير الداخلية للولاة بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك

عقد كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء اجتماعا بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع السيدات والسادة الولاة.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم التطرق من خلال هذا الإجتماع الى عديد الملفات ذات الصلة بيوميات المواطنين وتحسين إطارهم المعيشي .

وفي هذا الإطار ومع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، تم التأكيد على ضرورة تهيئة كل الظروف الملائمة الاستقبال الشهر الكريم من خلال المضي قدما في محاربة كل اشكال المضاربة ومحاولات خلق الندرة في المواد الأساسية، إنشاء الأسواق الجوارية، معالجة مشكل انقطاع المياه الصالحة للشرب، نظافة المحيط و صب المنحة التضامنية لمستحقيها قبل حلول شهر رمضان .

وعلى صعيد آخر تم التطرق لملف الانعاش الاقتصادي على المستوى المحلي من خلال التذكير بضرورة مواصلة المساعي لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين و مرافقتهم في إتمام مشاريعهم و دخولها حيز الخدمة طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مع مواصلة الجهود الرامية لاستكمال البرامج التنموية وإنشاء مناطق نشاطات مصغرة.

كما ألح الوزير، على ضرورة مواصلة العمل الجواري مع مختلف أطياف المجتمع المدني، والإصغاء لانشغالاتهم، و العمل على التكفل بها في حدود الامكانيات المتاحة.

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كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود اليوم الخميس أن مصالحه تعكف على دراسة رفع التجميد عن عديد المشاريع بمختلف الولايات.

وفي رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير:” نعكف على دراسة رفع التجميد عن عديد المشاريع بمختلف الولايات.”

كما أضاف بلجود بخصوص منشأة للحماية المدنية ببلدية رويسات ولاية ورقلة، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية اتخذت عدة اجراءات لكافة الدوائر عبر القطر الوطني لتقريب الاسعافات من المواطن وانجاز العديد من المرافق.

الى جانب ذالك، أوضح وزير الداخلية، أنه في اطار الحفاظ على الامن والاقتصاد الوطني جاء من ترقيم السيارات رباعية الدفع ذات 8 و 9 مقاعد.

بالمقابل قامت الوزارة، بتوجيه مراسلات قصد التقيد بهذه التعليمات قصد منع بيع واستيراد وترقيم هذا النوع من السيارات.

مشيرا في الوقت ذاته، الى ان الوزير الأول أسدى تعليمات بتشكيل فوج قطاعي مشترك بخصوص هذه التعليمة.

كما نوّه في السياق ذاته، الى أن عملية تنازل البلديات عن السكنات المنجزة في الستينات لا يتم إلا بعد مصادقة السلطات على مداولة المجلس الشعبي البلدي.

وفيما يخص مقرات البلديات أضاف أنه اذا وصلنا للرقمنة لا نحتاجها مستقبلا.

في سياق مغاير، كشف بلجود عن تخصيص تعويضا ماليا لعمال الأمن وتعويضات الايجار والكهرباء الخاصة بعمال السلك الامني بالجنوب.

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