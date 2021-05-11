أوامر صهيونية بمواصلة الغارات على غزة

أمر وزير الدفاع الصهيوني، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، بمواصلة الغارات على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، فجر الثلاثاء عن إرتفاع عدد الشهداء الذي إرتقوا في القصف الصهيوني، إلى 24.

ومن جهته، قال الجيش الصهيوني، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 345 صاروخا من غزة على إسرائيل تسببت بإصابة 31 شخصا.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من العائلات الفلسطينية احتمال الطرد من منازل بحي الشيخ جراح بالقدس.

وتصاعد التوتر منذ أسابيع وسط اشتباكات بين قوات الجيش الصهيوني ومحتجين فلسطينيين، مما أثار مخاوف دولية من خروج الوضع عن السيطرة.